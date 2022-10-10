Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler F.K, E.Y, S.B, İ.Y. ve M.K'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.