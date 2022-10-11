Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Afşin'de yatırımları inceledi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları inceledi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Güngör, Afşin Öğretmenevinde AK Parti ve MHP teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Güngör, burada yaptığı konuşmada, sadece bu yıl içerisinde ilçeye 120 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirten Güngör, "2023 hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Onun izinden bizler de el birliğiyle şehrimizi, ilçelerimizi daha ilerilere taşıyoruz. Afşin'imizde şimdiye kadar yaptığımız yatırım miktarı 120 milyon liraya ulaştı. Yalnızca bu yıl 80 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz genelinde ise yaptığımız yatırım 3.3 milyar lira olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Bölgede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında detaylı bilgilendirme yapan Güngör, yatırımların bundan sonrada hız keseden devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Güngör ve beraberindekiler ilçe esnafını ziyaret etti.

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