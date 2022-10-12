Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Belediyesi ekipleri, yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin il genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler Pazarcık ilçesinde Yumaklıcerit Mahallesi içerisinde ulaşım konforunu olumsuz etkileyen 2 kilometrelik yolda asfalt çalışması yaptı.



Mahalle sakinleri çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.





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