Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Karakulak (41) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonete, Şekeroba Mahallesi yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kazada yaralanan Karakulak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılan yol, TCDD'ye ait kurtarma ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kamyonetin raylardan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.