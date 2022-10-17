Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Karakulak (41) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonete, Şekeroba Mahallesi yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazada yaralanan Karakulak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılan yol, TCDD'ye ait kurtarma ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kamyonetin raylardan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.