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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş, Makedon ve Rumen öğrencilere tanıtılacak

AA

Kahramanmaraş, Makedon ve Rumen öğrencilere tanıtılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'a, uluslararası proje kapsamında Makedonya ve Romanya'dan gelen 15 öğrenci, kentin tarihi ve kültürel varlıklarını ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajans Başkanlığı ve AB tarafından desteklenen "Life İn Nature, Health In Sport" Projesi kapsamında Makedonya ve Romanya'dan 15 öğrenci Kahramanmaraş'a geldi.

Öğrenciler, Kılavuzlu Su Sporları Merkezi başta olmak üzere Kahramanmaraş Kalesi, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı, Başkonuş Yaylası ve tarihi Maraş Çarşısı gibi birçok mekanı ziyaret edecek.

Sivil Toplum Gençlik Grubu Temsilcisi Emre Küpçüoğlu, gazetecilere, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin farklı kültürleri tanımalarını ve sporu yaşamlarının her alanında yaygınlaştırmalarını amaçlayan proje yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin Kahramanmaraş'ın hem tarihi hem de kültürel değerlerini tanıyacağını belirten Küpçüoğlu, "Romanya ve Makedonya'dan 15 öğrenciyi 10 gün boyunca Kahramanmaraş'ta ağırlayacağız. Bu proje kapsamında Kahramanmaraş'ın tarihi dokusu, doğası ve aynı zamanda ülkemizle ilgili bilgiler ve kaynaşma sağlamayı planlıyoruz. Bu projedeki amacımız ülkelerin kültürlerinin kaynaşması." diye konuştu.

Romanyalı öğrenci Serafim Teodora da yapılacak olan etkinlikler için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyım bu projede paintball, binicilik, bisiklet parkuru gibi ekstrem sporları deneyimleyeceğiz. Ayrıca müzeleri, özellikle de dondurma müzesini gezeceğim için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.


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