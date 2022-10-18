Kahramanmaraş'ta şehit ailesi ve gazilere yönelik gezi etkinliği

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik gezi düzenledi.

Türkoğlu Belediyesince "Kahramanlar diyarından, şehitler diyarına" projesi kapsamında ilçedeki şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale, Bursa ve Konya gezisi düzenlendi.

Aileler gezi programında kentlerin önemli tarihi ve kültürel alanlarını gezerek tur rehberlerinden bilgi aldı, geziyi tamamlayan aileler ilçeye döndü.

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği Türkoğlu Temsilcisi Ali Sarıboğa, "Bu geziden dolayı Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür ederiz. Gezi çok güzeldi. İlk defa geliyoruz. En çok Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer hastanesinden etkilendim. Şehitler diyarından, kahramanlar diyarına selam olsun." diye konuştu.

Gazi eşi Halime Akçadağ da gezi etkinliğinin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Akçadağ, "Konya, Bursa ve Çanakkale çok fazla duygulandırdı bizi. Bursa'da Osman ve Orhan Gazinin türbelerini gördük. Osmanlı devletinin kuruluşunun tarihine şahitlik etmiş olduk. Devamında Çanakkale’ye geldik ve buradaki ortam atmosfer çok çok farklıydı. Tarihi yerinde görme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



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