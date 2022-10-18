Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay'dan (47) haber alamayan akrabaları, çifti evde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mahmut ve Rabia Karabay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karı kocanın karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.









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