Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobilin çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

A.O. yönetimindeki 27 AGT 001 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Necip Fazıl Tüneli girişinde, lastiği patladığı için yol kenarına alınan tıra müdahale eden 4 kişiye çarptı.

Kazada F.T, H.Ü, M.T. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.T. ve H.Ü'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü A.O, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

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