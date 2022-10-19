Afşin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afşin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Kaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene mahalle muhtarlar kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.





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