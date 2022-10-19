Kahramanmaraş'ta Muhtarlar Günü etkinliklerle kutlandı

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KAHRMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Güngör, göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirdiklerini söyledi.

Yatırımlarla ilgili detaylı bilgi veren ve Güngör, "Hep birlikte mahallelerimize, ilçelerimize ve Kahramanmaraşımıza hizmet noktasında yoğun gayret içerisindeyiz. Biz, hep birlikte bir bütünün parçalarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman muhtarlarımızın yanında. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yerel yöneticiler olarak 11 ilçemizin tamamında bulunan mahallelerimizi güzelleştirmek, standardını artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Programa, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile ilgililer katıldı.

-Pazarcık ilçesi

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakamlık hizmet binası bahçesinde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Onur Çekli, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Pazarcık Kaymakamı Kıyıcı, programda yaptığı konuşmada, muhtarların, vatandaşlar ve devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Kıyıcı, muhtarların, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde özveri ile çalıştığının altını çizdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görevli muhtarları ağırladı.

Afşin Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu söyledi.

Muhtarlık yapısının Osmanlı döneminden beri uygulandığını anlatan Güven, "İlçemize muhtarlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz. Geçmişten bu güne kadar muhtarlık görevinde bulunmuş, bu görevi sürdüren muhtarlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutuluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mahalle muhtarlarına isme özel ajanda hediye etti.

- Jandarmadan muhtarlara pasta sürprizi

Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla programa katılan muhtarlara pasta sürprizi yaptı.

Muhtarlar için özel olarak hazırlanan pastayla salona giren Gümüşay, "Sahada bizlerin en büyük yardımcısı muhtarlarımıza küçük bir sürpriz yapmak istedik." dedi.

Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Yılmaz da, sürpriz pasta dolayısıyla Gümüşay ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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