Kahramanmaraş'ta Muhtarlar Günü etkinliklerle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta Muhtarlar Günü etkinliklerle kutlandı

AA

Kahramanmaraş'ta Muhtarlar Günü etkinliklerle kutlandı

KAHRMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Güngör, göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirdiklerini söyledi.

Yatırımlarla ilgili detaylı bilgi veren ve Güngör, "Hep birlikte mahallelerimize, ilçelerimize ve Kahramanmaraşımıza hizmet noktasında yoğun gayret içerisindeyiz. Biz, hep birlikte bir bütünün parçalarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman muhtarlarımızın yanında. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yerel yöneticiler olarak 11 ilçemizin tamamında bulunan mahallelerimizi güzelleştirmek, standardını artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Programa, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile ilgililer katıldı.

-Pazarcık ilçesi

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakamlık hizmet binası bahçesinde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Onur Çekli, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Pazarcık Kaymakamı Kıyıcı, programda yaptığı konuşmada, muhtarların, vatandaşlar ve devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Kıyıcı, muhtarların, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde özveri ile çalıştığının altını çizdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görevli muhtarları ağırladı.

Afşin Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu söyledi.

Muhtarlık yapısının Osmanlı döneminden beri uygulandığını anlatan Güven, "İlçemize muhtarlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz. Geçmişten bu güne kadar muhtarlık görevinde bulunmuş, bu görevi sürdüren muhtarlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutuluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mahalle muhtarlarına isme özel ajanda hediye etti.

- Jandarmadan muhtarlara pasta sürprizi

Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla programa katılan muhtarlara pasta sürprizi yaptı.

Muhtarlar için özel olarak hazırlanan pastayla salona giren Gümüşay, "Sahada bizlerin en büyük yardımcısı muhtarlarımıza küçük bir sürpriz yapmak istedik." dedi.

Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Yılmaz da, sürpriz pasta dolayısıyla Gümüşay ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TIR&#039;IN PATLAYAN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRENLERE OTOMOBİL ÇARPTI 2&#039;Sİ AĞIR, 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR'IN PATLAYAN LASTİĞİNİ ...
Afşin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Afşin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tırın patlayan lastiğini ...
TIR'ın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift ...
Kahramanmaraş'ta hoparlörden Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil'in eserleri dinletildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hoparlörden Bahaettin Karakoç ve ...
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
(Görüntülü)DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI
Dilencinin üzerinden 1555 TL çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin üzerinden 1555 TL çıktı
Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta zabıta denetiminde dilencinin ...
Kahramanmaraş'ta şehit ailesi ve gazilere yönelik gezi etkinliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şehit ailesi ve gazilere yönelik ...
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 ...
Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 ...
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Kahramanmaraş, Makedon ve Rumen öğrencilere tanıtılacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş, Makedon ve Rumen öğrencilere ...
Kahramanmaraş Kitap Fuarı 4 günde 100 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kitap Fuarı 4 günde 100 bin kişiyi ...
Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü ...
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
Yakınları Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil'i anlattı
YEREL HABERLER Yakınları Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil'i anlattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.