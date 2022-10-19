Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.G'nin kent merkezinde saklandığı adresleri belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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