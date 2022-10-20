Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş'nin adresini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

M.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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