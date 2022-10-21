Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırın dorsesindeki pamuk balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sonucu bazı pamuk balyaları zarar gördü.

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