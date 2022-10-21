Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu.

Afşin-Emirilyas Mahallesi bağlantı yolunda park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin otomobilde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Ömer Ün (38) olduğu tespit edildi.

Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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