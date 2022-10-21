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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bir yanlış uygulamadan yola çıkarak, onurlu hakimlerimize, savcılarımıza, 'sarayın hakimi', 'sarayın savcısı', 'sarayın yargısı' demek son derece art niyetlidir. Altını çizerek söylüyorum; bunun bizi götürdüğü yer, terörle mücadele eden TSK'ya iftira etmektir." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) "Sezai Karakoç'a Saygıyla" temasıyla düzenlenen fuarda, "Yerelden Evrensele Şehir Ufku" konulu konferansa katıldı.

Konferansta, kitapseverlerle bir araya gelen Ünal, Cemil Meriç'in "Bu Ülke" kitabından çeşitli örnekler vererek, gençlere kitap okumanın önemini aktardı.

Ünal, konferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuar sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından akademisyenler, entelektüeller, araştırmacılar ve yazarların kente gelerek gençlerle buluştuğunu söyledi.

Dijital dönüşüm sonucu elektronik kitapların arttığını ve bu durumun kitaba ilgiyi azaltabileceği düşüncesinin olduğunu ancak tam tersine kitaba ilginin her geçen gün daha da arttığını anlatan Ünal, bunun çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Ünal, şöyle devam etti:

"Çünkü bugün yaşadığımız gerçeklik kaybı bizi öyle bir noktaya getirdi ki daha çok okumamız ve düşünmemiz gerekiyor. Bugün artık bilgi bozumu dediğimiz dezenformasyonla birlikte gerçeğin, güzelin, yalanın, doğrunun, çirkinin tanınmaz hale geldiği bir sürece girdik. Yani artık gerçek, yalan, güzel, çirkin, iyi, kötü, artık bunlar ciddi bir bozuma uğradı. Zaten dezenformasyon dediğimiz şey, yalan, iftira, karalama değildir. Dezenformasyon dediğimiz şey bir gerçeklik kaybıdır. Bilginin gerçekliğini kaybetmektir. Bilginin yapısının, dokusunun bozulma halidir."

Bir gerçeklik kaybı olan dezenformasyonla, bilginin yapısının ve dokusunun bozulduğunu ifade eden Ünal, amaçlarının dezenformasyonla ilgili yapılan düzenlemeyle gerçekliği muhafaza etmek, ortaya çıkan bilgi bozumunu ve gerçeklik kaybını engellemek olduğunu aktardı.

Yaklaşık 40 maddelik 340 sayılı Basın Kanunu ve bazı kanunlarda yaptıkları değişiklikle gerçeği korumayı hedefleyen bir düzenleme yaptıklarına işaret eden Ünal, gelecek süreçteki uygulamalarla güzel sonuçlar almayı ümit ettiklerini kaydetti.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin bu konudaki itirazı, daha çok 'yargıya güvenmiyoruz, uygulayıcılara güvenmiyoruz' şeklinde bu itirazlarını yapıyor. Eğer biz yargıya, devlete, devletin kurumlarına güvenmezsek o zaman düzenimizi, dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Yargının içerisinde falanca hakimin şu uygulamasında şu yanlışlık var diyebilirsiniz. Ama varsa bir yanlış uygulamadan yola çıkarak, onurlu hakimlerimize, savcılarımıza, 'sarayın hakimi', 'sarayın savcısı', 'sarayın yargısı' demek son derece art niyetlidir. Altını çizerek söylüyorum; bunun bizi götürdüğü yer, terörle mücadele eden TSK'ya iftira etmektir."

Bugün "diktatör, baskı var, düşünce özgürlüğü yok" diye bağıranların, PKK ve FETÖ'ye tek kelime etmediğini dile getiren Ünal, "Israrla Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na saldırıyorlar. Neden TSK'ya, yargıya, devletin güvenilirliğine saldırıyorlar? Asıl sorulması gereken sorular bunlar. Dolayısıyla bizim devletimize, yargımıza, devletin kurumlarına, bu topraklardaki bin yıllık Türk devlet aklına son derece saygılı ve bu geleneğe karşı da dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ziyaret eden Ünal, Eğitim Bir-Sen Kahramanmaraş Şubesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine de ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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