Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği kapsamında gezi programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenledikleri etkinlik kapsamında Necip Fazıl Şehir Hastanesi Şirikçioğlu Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına yönelik piknik ve gezi programı düzenlendi.



Menzelet Mesire Alanı'nda yapılan pikniğin ardından katılımcıların tekne turuna katıldığı aktarılarak, açıklamada şunlara yer verildi:



"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Her zaman özel gereksinimli vatandaşların ve yaşlıların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi Şirikçioğlu Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına yönelik Menzelet Mesire Alanı'nda piknik ve tekne turu düzenlendi."

Açıklamada, etkinlikten katılımcıların memnuniyet duyduğu ve emeği geçenlere teşekkür ettikleri aktarıldı.





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