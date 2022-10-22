Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı ile Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda, gençlere yönelik sosyal ve kültürel destekleyici projeler kapsamında düzenlenen EXPO 2023 Gençlik Festivaline Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleri ile start verildi.

AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, gazetecilere, gençlerin sesine kulak vererek böyle bir proje yaptıklarını söyledi.

Organizasyonun yapılmasına verdiği destekten dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür eden Ak, "Başkanımız bizleri kırmadı ve böyle bir festivali yapmaya başladık. Kahramanmaraş'ımızda bu tarz etkinliklere ihtiyacımızda var. Gençlerimiz etkinliğin yapılacağını ve ücretsiz olduğunu duyunca gerçekten çok sevindi." diye konuştu.

Öte yandan gençlerin konser alanına ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla konser günleri saat 16.00 itibariyle ücretsiz servis tahsis edileceği belirtildi.





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