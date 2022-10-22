Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta elma festivaline katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta elma festivaline katıldı

AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta elma festivaline katıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 8. Göksun Elma Festivali'ne katıldı.

Pakdil, burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde elma yetiştiriciliğinin önem kazandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 2'sini karşıladığını belirten Pakdil, festivalin önemine işaret etti. Pakdil, "Bu festival çiftçi ve değerli yetiştiricilerimizin emeklerinin daha iyi değerlenmesi, marka oluşması açısından önem arz ediyor. İnşallah burada emek gösterenlerin ve bundan sonra emek göstereceklerin başarılarıyla bu amaca ulaşılmış olacak. Ürünümüz daha kıymetli, aranır hale gelecek." dedi.

Kentin ikliminin birtakım avantajlar sağladığını ve yetiştirilen elmaya lezzet kattığını dile getiren Pakdil, şöyle devam etti:

"Şu anda yaklaşık 1,2 milyon elma ağacımız mevcut. Yaklaşık 53 bin ton üretimin ilçemiz ekonomisi için ciddi bir karşılığı var. Yetiştiricilerimiz, elmayla yaklaşık 300 milyon lira civarında bir değeri de ilçemize kazandırmış oluyor. Bakanlık olarak çiftçimizin tarımsal, devlet su işlerinin faaliyetleriyle ilgili yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii bunları planlarken ve yaparken ilçemizin ve ilin yöneticileri bizi sürekli ziyaret ediyor. Sizlerin ve ilimizin ihtiyaçlarını bizlere intikal ettiriyorlar. İnşallah biz de el birliğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerimize düşen faaliyetlerin, eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi için birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ürünümüzün daha iyi pazarlanması, daha iyi değer kazanması noktasında bizim kırsal kalkınma gibi destekleme imkanlarımız var. İnşallah sizlerden bu alanda daha fazla talep ve daha fazla proje bekliyoruz ki bunları destekleyelim, sizlere hizmet edelim. Sizler de üretmiş olduğunuz ürünleri daha kıymetli, daha katma değerli olarak pazarlamış olasınız."

Festival kapsamında "en iyi elma" ve "en iyi elmalı pasta" yarışması yapıldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Festivale, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Pakdil ve protokol üyeleri daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Şubesi'nin açılışını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta KBRN tatbikatı düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta KBRN tatbikatı düzenlendi
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı
Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği ...
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
(Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ YARALADI; 1&#039;İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (5)
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (4)
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
(Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ YARALADI; 1&#039;İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ ...
Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı ...
Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (3)
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
(Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ YARALADI; 1&#039;İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ - EKİYLE YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta genç iş insanlarıyla bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla ...
Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi / ...
(Görüntülü) Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele ...
Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde ...
Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi (1)
YEREL HABERLER Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi (1)
Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan ...
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem (3)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, ...
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan hükümlü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.