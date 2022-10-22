Kahramanmaraş Kitap Fuarı 9 günde 286 bin kişiyi ağırladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 8. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı'nı 9 günde 286 bin kitapsever ziyaret etti.



Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) 14 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla açılan ve "Sezai Karakoç'a Saygıyla" temasıyla düzenlenen, 210 yayınevi, 350 şair ve yazarın katıldığı fuarda, yüzlerce kitap standının yanı sıra söyleşi ve etkinlikler de organize ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Duran Doğan, AA muhabirine, fuarın beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü söyledi.

Fuara gösterilen ilginin sevindirici olduğunu anlatan Doğan, özellikle hafta sonları katılımın neredeyse iki katına çıktığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şairler, yazarlar, entelektüel insanlar ve alanında uzman akademisyenlerle burada okurları bir araya getiriyoruz. Bugün fuarın 9. günü itibarıyla fuarımıza gelen ziyaretçi sayısı 286 bini buldu. Yarın 300 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Her gün ortalama 30 bin kişi fuarı ziyaret ediyor. Hafta sonlarının daha kalabalık geçtiğini dikkate alırsak 350 bin ortalama rakamını bulacağımızı düşünüyorum."

Yazar Emine Şenlikoğlu da kitap okumanın önemine işaret ederek, özellikle gençlere haftada en az iki kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Fuar, yarın sona erecek.





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