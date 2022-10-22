Kahramanmaraş'ta "4. Genel Türk Tarih Çalıştayı" düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) "4. Genel Türk Tarih Çalıştayı" gerçekleştirildi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, bu tür etkinliklerin Türk tarihine önemli katkılar sunacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte Prof. Dr. Üçler Bulduk, Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın genel Türk tarihine katkılarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Çalıştayda, "Ortak Türk Dünyası Tarihi", "Genel Türk Tarihi Araştırmalarında Arkeoloji Üzerine Düşünceler" ve "Bozkır Tarihi'nde Çağlar Ayrımı" gibi konular ele alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.