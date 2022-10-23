Şarkıcı Emre Aydın Kahramanmaraş'ta konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarkıcı Emre Aydın Kahramanmaraş'ta konser verdi

AA

Şarkıcı Emre Aydın Kahramanmaraş'ta konser verdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sarkıcı Emre Aydın, Kahramanmaraş'ta konser verdi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı ile Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen "EXPO 2023 Gençlik Festivali"nin ikinci günü kapsamında EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Aydın, "Beni Vurup Yerde Bırakma", Kırlangıç" ve "Sen Beni Unutamazsın" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de konserin ardından Aydın'ı tebrik etti.

Festival, Sagopa Kajmer konseriyle sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta kitap fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, ...
Kahramanmaraş'ta "4. Genel Türk Tarih Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "4. Genel Türk Tarih Çalıştayı" ...
Kahramanmaraş Kitap Fuarı 9 günde 286 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kitap Fuarı 9 günde 286 bin kişiyi ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta elma festivaline katıldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, ...
Kahramanmaraş'ta KBRN tatbikatı düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta KBRN tatbikatı düzenlendi
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı
Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği ...
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
(Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ YARALADI; 1&#039;İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (5)
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (4)
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
(Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ YARALADI; 1&#039;İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ ...
Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı ...
Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (3)
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
(Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ YARALADI; 1&#039;İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ - EKİYLE YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) GASP ŞÜPHELİLERİ ATEŞ AÇIP 3 POLİSİ ...
Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ele geçirildi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Gasp şüphelileri ateş açıp 3 polisi yaraladı; 1'i ölü ...
Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta genç iş insanlarıyla bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta ...
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla ...
Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi / ...
(Görüntülü) Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele geçirildi (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ateş açtığı 3 polisi yaraladı, ölü ele ...
Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.