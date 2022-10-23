Kahramanmaraş Kitap Fuarı yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı sona erdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 14 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla açılan ve "Sezai Karakoç'a Saygıyla" temasıyla düzenlenen, 210 yayınevi, 350 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarı yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu söyledi.

Fuarın beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü aktaran Güngör, "Açılışımıza Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Bey teşrif ettiler, onur konuğumuzdu. Bu sene 210 yayınevimiz fuarımıza katıldı, 350 civarında da şair ve yazarımız fuarımızı ziyaret etti. Bu kapsamda 50 civarında oturum, panel gerçekleşti. Hedefimiz 300 bin ziyaretçiydi ama 300 binin üzerinde ziyaretçi fuarımızı ziyaret etmiş, bu bizim için çok önemli bir rakam." diye konuştu.

Güngör, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarına işaret ederek, bu durumun kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da kitap okumanın insanı eğiten en önemli unsulardan biri olduğunu belirtti.

Fuarı kent genelinde yaklaşık 18 bin öğrencinin ziyaret ettiğini anlatan Kahraman, bunun yanında birçok şair ve yazarın okullarda öğrencilerle bir araya geldiğini dile getirdi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da düzenlenen bu tür etkinliklerin eğitim öğretime ciddi katkılar sunduğunu düşündüğünü söyledi.

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