Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali sona erdi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı ile Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen EXPO 2023 Gençlik Festivali son buldu.

Etkinliğin son gününde şarkıcı Sagopa Kajmer sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği "Galiba", "Ben affetmem" ve "Toz taneleri" gibi sevilen şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Kajmer'in performansı hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Onikişubat Belediye Başkan Vekili Mustafa Evliya da etkinlikte Kajmer'e çiçek takdim etti.



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