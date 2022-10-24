Olimpiyat şampiyonu Duru Özer, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpiyat şampiyonu Duru Özer, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı

AA

Olimpiyat şampiyonu Duru Özer, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Antalya'da 45 ülkeden 164 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Duru Özer, okulunda öğretmen ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'nde çiçeklerle karşılanan 11. sınıf öğrencisi Özer'e arkadaşları ve öğretmenleri sevgi gösterisinde bulundu.

Uzun süre alkışlanan Özer'e okul müdürü İsmail Demir tarafından altın hediye edildi.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özer, coşkulu karşılanmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Başarısından dolayı mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Olimpiyatların önce birinci aşaması oluyor, ben birinci aşamayı 9. sınıfta geçtim. 10. sınıfta takıma seçildim. Bu yılda takımla Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na katıldım. Aslında hepimiz takım olarak çok çalıştık. Hepimiz birbirimize çok destek olduk. Hepsini çok tebrik ediyorum. Hepsi çok iyi bir başarı gösterdi. Tabi ki gurur verici bir şey. Özellikle kızlar bu alanda az olduğu için bende bu alanda bir başarı gösterdiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü bu alanda kızlara ihtiyaç var. Arkadaşlarımın da beni tebrik etmesi çok gurur verici bir şey. Ben açıkçası bu kadar büyük bir karşılama beklemiyordum. O yüzden birazcık heyecanlandım. Arkadaşlarımın benimle gurur duyduklarını bilmek benim için çok mutluluk verici bir şey."

Özer'in başarısının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını ifade eden okul müdürü İsmail Demir de bu başarının okuldaki öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını dile getirdi.

Özer'i tebrik eden Demir, "Marifet iltifata tabidir. O nedenle başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek gerekiyor. Öğrencilerin yanında olmak gerekiyor. Bizde elimizden geldiğince onu yapmaya çalıştık. Duru okulda büyük bir coşkuyla karşılandı. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu başarıdan dolayı çok çok mutlu oldular. Alkışlarla, gülen yüzlerle ve tebriklerle karşılandı. O da bu duruma çok memnun oldu." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Abdullah Çamlı ise çalışma ve azmiyle Özer'in çevresindeki arkadaşlarına örnek teşkil ettiğini belirtti. Özer'in uluslararası bir yarışmada altın madalya alması öğretmen olarak kendisini mutlu ettiğini belirten Çamlı, "Özer'in uluslararası bir yarışmada madalya alması ülkemiz, şehrimiz okulumuz adına bizleri çok çok mutlu etti. Bizde sınıf öğretmeni olarak bu çalışmalarında küçük bir katkımız olduysa bundan memnuniyet duyarız. Okul olarak bir öğrencinin bu şekilde karşılanması arkadaşları tarafından sevilmesi ve bu mutluluğu hepsinin beraber yaşaması sınıf öğretmeni olarak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Özer, daha sonra Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Şahin Balcıoğlu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta 3 polisi yaralayan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 3 polisi yaralayan şüpheliler ...
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali sona ...
Kahramanmaraş Kitap Fuarı yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kitap Fuarı yaklaşık 300 bin kişiyi ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA, &#039;CİN MISIRI&#039; HASADI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA, 'CİN ...
Şarkıcı Emre Aydın Kahramanmaraş'ta konser verdi
YEREL HABERLER Şarkıcı Emre Aydın Kahramanmaraş'ta konser verdi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta kitap fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, ...
Kahramanmaraş'ta "4. Genel Türk Tarih Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "4. Genel Türk Tarih Çalıştayı" ...
Kahramanmaraş Kitap Fuarı 9 günde 286 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Kitap Fuarı 9 günde 286 bin kişiyi ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta elma festivaline katıldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, ...
Kahramanmaraş'ta KBRN tatbikatı düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta KBRN tatbikatı düzenlendi
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Gençlik Festivali başladı
Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.