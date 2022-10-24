Kahramanmaraş'ta down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gelinlik giymeyi hayal eden down sendromlu 19 yaşındaki Mine Bayır için temsili düğün yapıldı.

Kentteki bir iş insanı tarafından organize edilen temsili düğüne Bayır'ın ailesi, arkadaşları, sevenleri katıldı.

Düzenlenen program öncesinde kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapılan Bayır, daha sonra gelinliğini giydi. Gelin arabası olarak süslenen otomobille düğünün gerçekleştirileceği alana gelen Bayır, burada akrabaları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı, alkışlarla araçtan indi.

Mine Bayır, organize edilen düğünde annesi Seher Bayır ile karşılıklı oynadı.

Etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getiren Bayır, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızının mutluluğu için organizasyonu tertip edenlere teşekkür eden anne Seher Bayır da kızının en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen de Bayır'ın en güzel gününde yanında olmak istediklerini dile getirerek, "Mine kızımızın gelinlik giyme töreninde biz de yanında olmak istedik. Bu mutlu gününde ona destek olmak için buradayız. Ailesine, gösterdiği duyarlılıktan dolayı yakın çevresine, arkadaşlarına ben de buradan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonu tertip eden iş insanı Mustafa Akpınar ise bu tür etkinliklerde her zaman vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bayır'ın mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Akpınar, "Kızımızın gelinlik giyme programına katıldık ve salonumuzu kızımızın hizmetine sunduk. Bugün buraya gelen tüm misafirlere teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde her zaman bize gelen arkadaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya hazırız. Bu mutlu gününde kızımızı yalnız bırakmayan tüm ailesine, arkadaşlarına bu duruma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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