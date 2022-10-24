Kahramanmaraş'ta "Ulusal Sanat Çalıştayı" başladı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ulusal Sanat Çalıştayı" başladı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ilçeye gelen resim sanatçıları, dört gün boyunca kent genelindeki tarihi ve turistik yerleri tuvallerine yansıtacak.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çalıştay 28 Ekim Pazar günü düzenlenecek olun sergi programının ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.