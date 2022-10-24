Kahramanmaraş'ta "Ulusal Sanat Çalıştayı" başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ulusal Sanat Çalıştayı" başladı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ilçeye gelen resim sanatçıları, dört gün boyunca kent genelindeki tarihi ve turistik yerleri tuvallerine yansıtacak.
Belediye Başkanı Osman Okumuş, gazetecilere, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Çalıştay 28 Ekim Pazar günü düzenlenecek olun sergi programının ardından sona erecek.