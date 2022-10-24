Kahramanmaraş'ta işbirliği protokolü imzalandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu arasında "Sağlıklı beslenme ve sağlık yaşam eğitimi çalışmaları" işbirliği uygulama protokolü imzalandı.

Afşin Sağlık Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokolle hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlıklı beslenme, hijyen ve ilkyardım eğitimi verilecek.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba gazetecilere, öğrencilere beslenme ve sağlıklı yaşam ilkelerini anlatarak bilinçlendirmek istediklerini belirterek, Afşin Sağlık Yüksekokuluna katlılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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