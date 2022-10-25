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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erol G. idaresindeki 46 EB 553 plakalı otomobil, Kötüre Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Derman Ş, Engin Ç, Duygu G, Zeliha G, Yiğit G. ve Mutlu G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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