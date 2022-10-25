Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç adına kurulan kütüphane açıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde şair ve yazar Sezai Karakoç adına kurulan kütüphane törenle açıldı.

Türkoğlu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle İstasyon Mahallesi'nde bulunan Yedi Güzel Adam Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin içerisine kurulan Sezai Karakoç Kütüphanesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kaymakam Burak Keser, Belediye Başkanı Osman Okumuş ile ilçe protokolü 6 bin 860 kayıtlı kitabın bulunduğu kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından kütüphaneyi inceleyen Vali Coşkun, birçok öğrencinin kütüphaneden istifade edeceğini belirterek, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



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