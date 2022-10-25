Kahramanmaraş'ta "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamında 210 konutun temeli atıldı

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​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Pazarcık ilçesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında inşa edilecek 210 konut için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Sincan'da yaptığı konuşmanın ardından temel atılacak 17 kente bağlanıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılacak konutların temeli için Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, MHP Konya İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve protokol üyelerince butona basıldı.

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