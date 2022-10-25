Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği düzenlendi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla düzenlenen el sanatları sergisi açıldı.

Şirikçioğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi AMATEM birimi ve psikiyatri kliniklerinde tedavi gören hastaların yaptığı ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, gazetecilere, iş, uğraş terapileri sonucunda ortaya çıkan eserlerin hepsinde ciddi emek olduğunu söyledi.

Bedenen ve ruhen değişime değinen Öksüz, gelecek yıl sloganlarının da "Herkes için ruh sağlığı ve iyilik hali" olacağını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.