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Kahramanmaraşlı çiftçilerden yılda 20 milyon liralık akdarı üretimi

AA

Kahramanmaraşlı çiftçilerden yılda 20 milyon liralık akdarı üretimi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çiftçiler, yılda yaklaşık 20 milyon lira gelir elde ettikleri ve kuş yemi olarak da kullanılan akdarıyı kuşların yememesi için mücadele ediyor.

Sağlık Ovası'nda (Gavur Gölü) çiftçiler, ekimini yaptıkları ve yaklaşık 4 ay verdikleri emekle yetiştirdikleri yaklaşık 20-30 bin ton akdarıyı kuşların yememesi için büyük uğraş veriyor.

Yetiştirdikleri ürünü korumak için sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, çeşitli yöntemler kullanarak kuşların ürünlerine zarar vermesine engel olmaya çalışıyor.

Kuşların da zarar görmemesi için ilginç yöntemlere başvuran üreticilerden bazıları, kuşların korkabileceği düzenekler kuruyor, bazıları manyetik bantlar çekiyor, bazıları içerisine taş koyduğu bidonlarla arazide gürültü çıkarıyor, bazıları da yüksek ses özelliğine sahip torpil tabancası ve tüplü ses bombası patlatarak nöbet tutuyor.

- Akdarı ihraç ediliyor

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti.

Gavur Gölü'nün tarım ve hayvancılık anlamında bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer aldığına işaret eden Okumuş, çiftçilerin ilçe genelinde ekimi yapılan akdarıdan yaklaşık 20 milyon lira gelir elde ettiğini anlattı.

Yaklaşık 5 bin dönüm alanda üretim yapan çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birisinin akdarı olduğunu anlatan Okumuş, "Dünyanın gıda krizine gittiği bir dönemde ilçemizde yetiştirilen bu ürüne sahip çıkmalıyız. Akdarı da benzer diğer ürünlerde olduğu gibi devletten gerekli desteği görmeli. Çiftçilerimizin seferberlik ruhuyla yetiştirdikleri söz konusu ürün başta Suudi Arabistan olmak üzere aracı firmalar vasıtasıyla birçok Orta Doğu ülkesine ihraç ediliyor. Bu gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Yasin Akı da Gavur Gölü havzasının bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır bölgede çiftçilik yaptığını anlatan Akı, "Ürünümüzü beklemediğimiz takdirde bizim serçe diye tabir ettiğimiz kuşlar çok büyük zararlar veriyor. O yüzden her gün uykularımızdan taviz verip bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Kuşlar da nafakasını arıyor ama sonuçta bizim de geçim kaynağımız olduğu için paylaşıyoruz. Onları da korkutarak, öldürmeden kovalayarak mahsulümüzü korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının kuşlara zarar vermek veya onları öldürmek olmadığını aktaran Akı, tek dertlerinin ürünlerini korumak olduğunu vurguladı.

Selahattin Oğul da güneş doğmadan tarlaya geldiklerini ve tarlalarını istila eden kuşları kovmaya başladıklarını ifade etti.

Kuşları korkutmak için sapanla ve demir borulardan yaptıkları tabancalarla torpil patlattıklarını anlatan Oğul, şöyle konuştu:

"Kuşları beklemezsen biraz zor oluyor. Alıştığı yerden zor çıkarıyoruz ister istemez. Buradan uçuyor, öbür tarafa konuyor, oradan uçuyor, bu yana konuyor. Tarlanın boyu uzun, 300 metreye yakın, bazı tarlaları 2-3 kişiyle bekliyoruz. Akdarı bizim için geçim kaynağıdır. Her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayan bir mahsuldür."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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