Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı bir gün süreyle yasaklandı

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "28 Ekim 2022 Cuma günü 00.01'den 29 Ekim Cumartesi saat 23.59'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracının uçurulması Valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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