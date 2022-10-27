Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

AA

Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 9 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polisin oğlu Aras Kağan Göl için doğum günü kutlaması düzenledi.

Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Aras Kağan için hazırlanan pasta kesildi.

Şehidin eşi Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlamasıyla çok mutlu olduğunu, eşinin şehadetinden sonra polis teşkilatı başta olmak üzere devletin kurumlarının kendilerini asla yalnız bırakmadığını söyledi.

Kutlamaya katılanlar şehidin oğluna çeşitli hediyeler verdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" yeni sezonda 500 bin kişiyi ağırlayacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" yeni sezonda 500 bin ...
Afşin'de hafızlık kursunu tamamlayan 12 öğrenci icazetini aldı
YEREL HABERLER Afşin'de hafızlık kursunu tamamlayan 12 öğrenci ...
Kahramanmaraş'ta 374 personelle deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 374 personelle deprem tatbikatı
Kahramanmaraş'ta 5. kattan düşen genç öldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 5. kattan düşen genç öldü
Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı bir gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı bir ...
Kahramanmaraşlı çiftçilerden yılda 20 milyon liralık akdarı üretimi
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı çiftçilerden yılda 20 milyon liralık ...
Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" etkinliği ...
Kahramanmaraş'ta "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamında 210 konutun temeli atıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" ...
Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç adına kurulan kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç adına kurulan ...
Kahramanmaraş'ta tekstil sektöründeki kadın istihdamı arttırılacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil sektöründeki kadın istihdamı ...
TÜGİAD, Doğu Akdeniz Şubesi için Kahramanmaraş´ta ilk adımı attı
YEREL HABERLER TÜGİAD, Doğu Akdeniz Şubesi için Kahramanmaraş´ta ilk ...
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü otomobiliyle kayalara çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü otomobiliyle kayalara ...
(Görüntülü) BİR OKULDA BAŞLAYAN KİTAP PROJESİ, 6 YILDA 20 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİR OKULDA BAŞLAYAN KİTAP PROJESİ, 6 ...
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Bir okulda başlayan kitap projesi, 6 yılda 20 bin öğrenciye ulaştı
YEREL HABERLER Bir okulda başlayan kitap projesi, 6 yılda 20 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.