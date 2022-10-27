Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 9 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polisin oğlu Aras Kağan Göl için doğum günü kutlaması düzenledi.

Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Aras Kağan için hazırlanan pasta kesildi.

Şehidin eşi Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlamasıyla çok mutlu olduğunu, eşinin şehadetinden sonra polis teşkilatı başta olmak üzere devletin kurumlarının kendilerini asla yalnız bırakmadığını söyledi.

Kutlamaya katılanlar şehidin oğluna çeşitli hediyeler verdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör katıldı.

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