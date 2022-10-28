Afşin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Afşin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Karakuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yarın Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü spor sahasında çeşitli etkinliklerde devam edeceği belirtildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.