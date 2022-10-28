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Kahramanmaraş'ta 5. Ulusal Resim Çalıştayı Sergisi açıldı

AA

Kahramanmaraş'ta 5. Ulusal Resim Çalıştayı Sergisi açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ağırlanan 12 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı 5. Ulusal Resim Çalıştayı Sergisi açıldı.

Türkoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 12 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ressamların yaptığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkoğlu Millet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 12 ressamı 5 gün ağırladıklarını, ilçenin ve kentin güzelliklerini onlara gösterdiklerini anlattı.

Okumuş, "Amacımız Türkoğlu ve Kahramanmaraş'ın güzelliklerini görüp her tarafta anlatmalarını istiyoruz. Bu gördükleri güzellikleri yüzlerce yıl boyunca saklayacağımız kültür envanteri olan tuvallerine yansıtmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ressam Mümin Candaş ise etkinliğin Kahramanmaraş'ın tanıtımında etkili olacağını belirtti. Candaş, programa katılan 12 ressamın kendine özgü yöntemlerle eserlerini tuvale yansıttığını kaydetti.

Ressam Rabia Demir de etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Sergi, yarına kadar gezilebilecek.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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