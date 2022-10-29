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Gaziantep ve çevre illerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

AA

Gaziantep ve çevre illerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen geçit töreninde, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, askeri araçla vatandaşları selamladı.

Gül, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "İnsanlık tarihi bir milletin sarsılmaz ortak iradesiyle kendi kaderini eliyle ve kanlarıyla yazdığına nadir şahit olmuştur. Bu anlamda Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, İstiklal Mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisidir. Cumhuriyeti yaşatmak ve yükseltmek muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için var gücüyle çalışmak, hepimiz için milli bir görevdir." duyi konuştu.

Komando birlikleri ve halk oyunları ekibinin gösteri düzenlediği törende şiirler okundu.

Gül, Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere hediye verdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, tören aracı ile törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan şiirleri okumasının ardından halk oyunları ve mehteran takımı gösteri sundu.

Ayhan, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü halkla kutlamanın coşku ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Siverek Kültür Merkezi'ndeki törende ise şiirler okundu, tiyatro gösterimi yapıldı.

Programa, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Garnizon Komutanı Albay Tarkan Öztürk, protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kent protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen törende Coşkun, Güngör ve Terzioğlu, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Coşkun, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını dile getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli gösteri düzenledi. Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program geçit töreniyle sona erdi.

- Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, makamında tebrikleri kabul etti. Şahin, daha sonra beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürka, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile İnönü Caddesi'ndeki geçit törenine katıldı.

Şahin, Altuğ ve Gürkan, askeri araçtan katılımcıları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından Şahin, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

"Cumhuriyet" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül verilen törende, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Mahmut Çuhadar, tebrikleri kabul etti.

Hasar Taşar Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte, Çuhadar ile Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, il protokolü, öğrenci ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Çuhadar, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını dile getirdi.

- Kilis

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Valilikte tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Soytürk, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te "Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir" diyerek ilan ettiği, vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Öğrencilerin yaptığı gösterilerin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

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