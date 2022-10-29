Kahramanmaraş'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

28 Ekim 1923: Her şey değişmek üzere

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ve Pazarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Afşin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü spor sahasında gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven vatandaşları selamladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu, yöresel oyunlar oynandığı programda, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından gösteri yapıldı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Karakuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

- Pazarcık

Pazarcık İlçe Stadyumu'ndaki tören, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Daha sonra konuşma yapan Kıyıcı, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program, geçit töreniyle sona erdi.

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