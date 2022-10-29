Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Türk bayrakları açtı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü pilotları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrakları açarak kutladı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Ahir Dağı'nda bir araya gelen yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü sporcusu Yılmaz Cansarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı arkadaşlarıyla havada kutlamanın anlamlı olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:



"Güzel bir uçuş yaptık. Ahir Dağı'ndan havalandık. Bayraklarımızı açtık ve EXPO 2023 rekreasyon alanımıza inişimizi gerçekleştirdik. Güzel bir uçuş oldu. Kahramanmaraş'ta 1850 rakımda kutlama yaptığımız için havalı bir kutlama oldu." diye konuştu.

Sporcu Cemil Önder de Cumhuriyet Bayramı'nı havada kutlamanın keyif verici olduğunu, gelecek yıl da etkinliği aynı alanda yapmayı planladıklarını aktardı.

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