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Kahramanmaraş'tan 97 ülkeye 155 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı yapıldı

AA

Kahramanmaraş'tan 97 ülkeye 155 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'deki metal mutfak eşyası üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştiren Kahramanmaraş'taki sektör temsilcileri, yılın 9 ayında 155 milyon dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ından fazlası Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriliyor.

Kentte, Avrupa'nın en büyük tencere üreticilerinden olan işletmeler faaliyet gösterirken, sektördeki 85 fabrikada yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde metal mutfak eşyası satışından 184 milyon dolarlık gelir elde eden sektör temsilcileri, bu yılın aynı döneminde 97 ülkeye 155 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın ocak-eylül döneminde 1 milyar 119 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın metal sektöründe Türkiye'de iyi bir konumda olduğunu ancak dünyadaki bazı gelişmelerin sektörü derinden etkilediğini dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kasım ayından sonra ihracatımızın tekrardan yükseleceğini ve bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bu sene yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşı orada bize yüzde 20 bir pazar kaybı yaşattı. Asıl problemimiz Mısır'da. Metal mutfak eşyalarının yüzde 80'lik bölümünü ihraç ettiğimiz Mısır pazarında bazı problemler yaşıyoruz. Biz maalesef yıl sonunda hedeflerimizin yarısı kadar bir rakama ulaşabileceğiz. Metal mutfak eşyasında dünyada yaşananların üstüne dünyadakinin 3-5 katı Mısır olumsuzluğu yaşıyoruz. Mısır büyük pazarımız."

Balcıoğlu, dünyada yeni pazarlara açılmak için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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