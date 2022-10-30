Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine girdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak bir iş yerine giren otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 46 BR 677 plakalı otomobil, Abdülhamid Han Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaat firmasının camından içeri girdi.
Kazada, araçta bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.