Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak bir iş yerine giren otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 46 BR 677 plakalı otomobil, Abdülhamid Han Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaat firmasının camından içeri girdi.

Kazada, araçta bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

​​​​​​​Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.