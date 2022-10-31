Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, şüpheliler E.K, M.A.Y, M.B, Ş.P, M.B, F.Ş. ve H.T.S'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında 4 bin 872 satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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