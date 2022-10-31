Kahramanmaraş'ta zeytin toplarken uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta zeytin topladığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Merkez Onikişubat ilçesi Kısıklı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kayabaşı (85), yakınlarıyla birlikte zeytin toplamak için kırsaldaki bahçesine gitti.

Zeytin topladığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Kayabaşı, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle aşağı inemeyen Kayabaşı'nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Kayabaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Kayabaşı'nın cesedi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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