Kahramanmaraş'ta mahalle sakinleri çevre temizliği yapan ekiplere eşlik etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "Daha temiz bir çevre" projesi kapsamında mahalle sakinleri, belediye ekipleriyle çevre temizliği yaptı.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve kırsal Toprakhisar Mahalle Muhtarlığı tarafından hayata geçirilen proje ile mahalleli ve görevliler, cadde, sokak ve yeşil alanlarda çalışa gerçekleştirdi.

İlçenin tek kadın muhtarı olan Sidar Yıdız, mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda yetkililerle temasa geçtiklerini ve böyle bir proje hazırladıklarını belirtti.

Belediyenin düzenli olarak çöplerini aldığını anlatan Yıldız, bunun haricinde oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Tatar da atılan her çöp için eğilen bir bel olduğuna işaret ederek, vatandaşların bu konuda hassas davranmaları gerektiğini söyledi.

Vatandaşların böyle bir konuda kendilerine destek olmasının sevindirici olduğunu aktaran Tatar, destek olan herkese teşekkür etti.

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