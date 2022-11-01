Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler Y.I, R.Y, A.Ş. ve A.B'yi gözaltına aldı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.