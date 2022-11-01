Kahramanmaraş'ta 9. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir binanın 9. katından düşen çocuk ağır yaralandı.

Güneşevler Mahallesi'nde 13 yaşındaki Z.E.Ç, henüz belirlenemeyen nedenle 9. kattaki evlerinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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