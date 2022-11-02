Kahramanmaraş'ta yolda temizlik yapan işçiler buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde temizlik işçileri, temizlik yaptıkları yolda buldukları içinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Türkoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Zekeriya Gözel ve Levent Karadeniz, Ceceli Mahallesi'nde temizlik yaparken yolda cüzdan buldu.

Cüzdanda yaklaşık 3 bin lira ile kimlik ve kredi kartları olduğunu gören Gözel ve Karadeniz, amirlerine bilgi verdi.



Kimlik bilgilerinden yola çıkan belediye görevlileri, cüzdanın Döndü Akçakaya'ya ait olduğunu belirledi.

Ceceli Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız ile birlikte Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Akçakaya'yı ziyaret eden belediye görevlileri, cüzdanı teslim etti.

Akçakaya, her yerde aradığı cüzdanını bulmanın sevincini yaşadığını belirterek işçilere teşekkür etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da örnek davranışlarından dolayı makamında ağırladığı Gözel ve Karadeniz'i teşekkür belgesi ve birer maaş ikramiye ile ödüllendirdi.





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