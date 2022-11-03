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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler sevindirildi

AA

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler sevindirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ihtiyaç sahibi 110 öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Ankara'da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ve Afşin Belediyesi işbirliğinde ilçede 2 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 110 tespit edildi.

Başüstü İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, öğrenciler için hazırlanan yardımlar için vakıf üyelerine teşekkür etti.

Güven, "Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, Ankara'da üniversite okuyan Kahramanmaraşlı öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor. Burs konusunda destek oluyorlar. Kahramanmaraş'taki kırsal okullarımızda da maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize de giyim yardımında bulunuyorlar. Vakfa destek olan iş insanlarına ve vakıf üyelerine bizleri unutmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Şube Başkanı Erdoğan Güçlü de kentteki çeşitli ilçelerdeki öğrencilere yardımcı olduklarını ve onlarla yakından ilgilenmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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