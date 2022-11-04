Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak devrilmesi kameraya yansıdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yusuf İslam T. (19) idaresindeki 06 FR 6114 otomobil, Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde kaldırımdaki ağaca çarpıp devrildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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