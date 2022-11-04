Kahramanmaraş'ta hemşirelik bölümü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine eğitim malzemesi yardımında bulundu.

Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, kendi imkanlarıyla topladıkları malzemeleri Erçene Mahallesi'nde bulunan ilkokuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Öğrencilere hemşirelik bölümü hakkında da bilgiler verilen etkinlikte konuşan Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Seven, projeye öncülük edenlere teşekkür etti.

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Semanur Çekiç de gönüllülük çalışmaları kapsamında çocukların gönüllerine dokunmak istediklerini söyledi.



Erçene İlkokulu Müdürü Halil Çetinkaya ise üniversite öğrencilerine böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti.

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